Габибулаев умер из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом.
Фейзуллах Габибуллаев с 2005 по прошлый год занимал место первого заместителя руководителя Минздрава региона, с прошлого года работал советником директора ФОМС республики.
На 67-м году жизни умер Фейзуллах Габибуллаев, экс-первый заместитель главы министерства здравоохранения РД, пишет РИА "Дербент".
Габибулаев умер из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом.
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