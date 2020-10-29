ЗАМАНА - Бывший первый замминистра здравоохранения Дагестана скончался от коронавируса

Бывший первый замминистра здравоохранения Дагестана скончался от коронавируса

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29 октября, 2020. Четверг 18:40
Бывший первый замминистра здравоохранения Дагестана скончался от коронавируса

На 67-м году жизни умер Фейзуллах Габибуллаев, экс-первый заместитель главы министерства здравоохранения РД, пишет РИА "Дербент".

Бывший первый замминистра здравоохранения Дагестана скончался от коронавируса
Происшествия

Габибулаев умер из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом.

Фейзуллах Габибуллаев с 2005 по прошлый год занимал место первого заместителя руководителя Минздрава региона, с прошлого года работал советником директора ФОМС республики.

 

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