В Дагестане 5 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

Автор Мадина

За выходные в селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана было обнаружено 5 человек с подозрением на сибирскую язву, 4 из них при подворном обходе, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.