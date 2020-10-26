«В данный момент все пациенты находятся в районной больнице. Они пребывают в инфекционных боксах. У всех заболевших обнаружены кожные симптомы болезни», – уточняют в сообщении. Также источник сообщает, что по ходу терапии пациентов проводится их дообследование. Ситуацию взял на контроль руководитель Минздрава региона Джамалудин Гаджиибрагимов. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане 5 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву
- Автор Мадина
- 26 октября, 2020. Понедельник 16:45
За выходные в селе Какамахи Карабудахкентского района Дагестана было обнаружено 5 человек с подозрением на сибирскую язву, 4 из них при подворном обходе, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава региона.
Последнее от Мадина
- Медсотрудники поддержали меры по усилению масочного режима в Дагестане
- В Дагестане пять человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву
- Медработники поддержали меры по усилению масочного режима в Дагестане
- На дорогах Махачкалы проводятся регулярные рейды по соблюдению масочного режима
- В Хасавюрте за выходные демонтировано 200 незаконных рекламных объявлений