ЗАМАНА - Жительница Махачкалы распылила перцовый баллончик в лицо своей знакомой

Жительница Махачкалы распылила перцовый баллончик в лицо своей знакомой

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26 октября, 2020. Понедельник 18:00
Жительница Махачкалы распылила перцовый баллончик в лицо своей знакомой

В Буйнакске женщина во время ссоры распылила перцовый баллончик в лицо знакомой, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Жительница Махачкалы распылила перцовый баллончик в лицо своей знакомой
Происшествия

В результате потерпевшая с химическим ожогом была госпитализирована.

В связи с этим происшествием подозреваемую доставили в отдел полиции. Устанавливаются причины инцидента.

 

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