В результате потерпевшая с химическим ожогом была госпитализирована.
В связи с этим происшествием подозреваемую доставили в отдел полиции. Устанавливаются причины инцидента.
В Буйнакске женщина во время ссоры распылила перцовый баллончик в лицо знакомой, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.
В результате потерпевшая с химическим ожогом была госпитализирована.
В связи с этим происшествием подозреваемую доставили в отдел полиции. Устанавливаются причины инцидента.
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