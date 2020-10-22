ЗАМАНА - Бывший мэр Избербаша осужден на три года

Бывший мэр Избербаша осужден на три года

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22 октября, 2020. Четверг 01:30
Бывший мэр Избербаша осужден на три года

Экс-глава города Избербаша признан судом виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса России (превышение должностных полномочий), пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

Бывший мэр Избербаша осужден на три года
Происшествия

«В 2017 году обвиняемый незаконным образом бесплатно передал в собственность женщины квартиру общей площадью 110 квадратных метров, рыночной стоимостью более 2,1 миллиона рублей. Далее квартира была перепродана другому человеку», – уточняют в сообщении.

По сведениям ведомства, суд с учетом частичного возмещения ущерба назначил экс-главе наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с запретом на работу на определенных должностях сроком на 2 года.

 

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