ЗАМАНА - Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам

Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам

Автор
20 октября, 2020. Вторник 08:04
Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам

Джамал Атаев, который избил супругу до смерти, получил 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в убийстве, краже паспорта и мошенничестве.

Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам
Происшествия

Следствие и суд выявили, что в начале декабря прошлого года Атаев на почве ранее сложившихся плохих отношений нанес множество ударов кулаками по голове 48-летней жены. Женщина умерла на месте от полученных травм. Далее он вытащил ее тело в сад, облил бензином и сжег. Через пару дней убийца украл паспорт жены и тоже сжег. 15 января текущего года он, введя в заблуждение доставщика пенсии, украл деньги в сумме около 9 тысяч рублей, которые предназначались сыну убитой в виде пенсии по потере кормильца. 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top