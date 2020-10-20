Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам

Следствие и суд выявили, что в начале декабря прошлого года Атаев на почве ранее сложившихся плохих отношений нанес множество ударов кулаками по голове 48-летней жены. Женщина умерла на месте от полученных травм. Далее он вытащил ее тело в сад, облил бензином и сжег. Через пару дней убийца украл паспорт жены и тоже сжег. 15 января текущего года он, введя в заблуждение доставщика пенсии, украл деньги в сумме около 9 тысяч рублей, которые предназначались сыну убитой в виде пенсии по потере кормильца.