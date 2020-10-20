Следствие и суд выявили, что в начале декабря прошлого года Атаев на почве ранее сложившихся плохих отношений нанес множество ударов кулаками по голове 48-летней жены. Женщина умерла на месте от полученных травм. Далее он вытащил ее тело в сад, облил бензином и сжег. Через пару дней убийца украл паспорт жены и тоже сжег. 15 января текущего года он, введя в заблуждение доставщика пенсии, украл деньги в сумме около 9 тысяч рублей, которые предназначались сыну убитой в виде пенсии по потере кормильца.
Избившего жену до смерти жителя Дагестана приговорили к 15 годам
- Автор Мадина
- 20 октября, 2020. Вторник 08:04
Джамал Атаев, который избил супругу до смерти, получил 15 лет лишения свободы. Его обвиняли в убийстве, краже паспорта и мошенничестве.
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