В данное время на месте инцидента работают сотрудники Минтранса Дагестана, ГИБДД МВД по региону и МЧС. Автомобильное движение по временной дороге в направлении Хасавюрт – Бабаюрт пока запрещено. В обратном направлении двигаться можно.
В Дагестане водитель МАЗа разрушил временный мост
- Автор Мадина
- 16 октября, 2020. Пятница 17:16
По невнимательности водителя грузового автомобиля МАЗ, который проигнорировал предупреждающие знаки об ограничении по весу транспорта (30 тонн), пересекающего быстровозводимый мост, размещенный на временной дороге, открытой в объезд аварийного моста, произошло его падение, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтранса региона.