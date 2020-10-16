В Дагестане водитель МАЗа разрушил временный мост

По невнимательности водителя грузового автомобиля МАЗ, который проигнорировал предупреждающие знаки об ограничении по весу транспорта (30 тонн), пересекающего быстровозводимый мост, размещенный на временной дороге, открытой в объезд аварийного моста, произошло его падение, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минтранса региона.

В данное время на месте инцидента работают сотрудники Минтранса Дагестана, ГИБДД МВД по региону и МЧС. Автомобильное движение по временной дороге в направлении Хасавюрт – Бабаюрт пока запрещено. В обратном направлении двигаться можно.