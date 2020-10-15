В Дагестане убили главу общественной организации «Къудрат»

В Махачкале убит лидер общественной организации «Къудрат», пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на свой источник.

Как сообщают, тело главы организации было найдено в поселке Ленинкент в сгоревшем здании. Как рассказал источник агентства, обгоревший труп нашли пожарные после тушения огня.

Уточняют, что мужчине было 70 лет.