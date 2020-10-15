Как сообщают, тело главы организации было найдено в поселке Ленинкент в сгоревшем здании. Как рассказал источник агентства, обгоревший труп нашли пожарные после тушения огня.
Уточняют, что мужчине было 70 лет.
В Махачкале убит лидер общественной организации «Къудрат», пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на свой источник.
Как сообщают, тело главы организации было найдено в поселке Ленинкент в сгоревшем здании. Как рассказал источник агентства, обгоревший труп нашли пожарные после тушения огня.
Уточняют, что мужчине было 70 лет.
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