Накануне в процессе осуществления оперативно-разыскных мероприятий работники 4 отдела УКОН МВД по региону на приусадебном участке жителя Каякентского района нашли и изъяли полимерный пакет с высушенной марихуаной, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД.
«Экспертиза выявила, что в пакете находится наркотическое средство “марихуана” общим весом 1639,27 грамма», – уточняют в пресс-службе.
Начато уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса России (Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотиков).