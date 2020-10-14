ЗАМАНА - На приусадебном участке жителя Дагестана полицейские обнаружили марихуану в крупном размере

На приусадебном участке жителя Дагестана полицейские обнаружили марихуану в крупном размере

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14 октября, 2020. Среда 01:00
На приусадебном участке жителя Дагестана полицейские обнаружили марихуану в крупном размере

Накануне в процессе осуществления оперативно-разыскных мероприятий работники 4 отдела УКОН МВД по региону на приусадебном участке жителя Каякентского района нашли и изъяли полимерный пакет с высушенной марихуаной, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД.

На приусадебном участке жителя Дагестана полицейские обнаружили марихуану в крупном размере
Происшествия

«Экспертиза выявила, что в пакете находится наркотическое средство “марихуана” общим весом 1639,27 грамма», – уточняют в пресс-службе.

Начато уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса России (Незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотиков). 

 

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