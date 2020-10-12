ЗАМАНА - В Дагестане ликвидированы двое мужчин, стрелявших в полицейских

В Дагестане ликвидированы двое мужчин, стрелявших в полицейских

Автор
12 октября, 2020. Понедельник 09:21
В Дагестане ликвидированы двое мужчин, стрелявших в полицейских

Прошлой ночью бандиты напали на полицейских рядом с поселком Кульзеб Кизилюртовского района.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Кизилюртовском районе сотрудники полиции нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь. 12 октября 2020 года в 01:15 на 774 километре ФАД «Кавказ», возле селения Кульзеб Кизилюртовского района, при попытке сотрудниками полиции остановить автомобиль для проверки документов, неизвестные лица, из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст.ст. 317, 222 ч.2 УК РФ. @mvd.dagestan

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Среди полицейских раненных нет. Ответным огнем были ликвидированы двое преступников. У них был обнаружен пистолет с глушителем и автомат Калашникова, а также несколько гранат. Личности бандитов выявлены. На месте происшествия работает оперативная команда.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top