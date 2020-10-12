В Дагестане ликвидированы двое мужчин, стрелявших в полицейских

Среди полицейских раненных нет. Ответным огнем были ликвидированы двое преступников. У них был обнаружен пистолет с глушителем и автомат Калашникова, а также несколько гранат. Личности бандитов выявлены. На месте происшествия работает оперативная команда.