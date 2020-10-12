Среди полицейских раненных нет. Ответным огнем были ликвидированы двое преступников. У них был обнаружен пистолет с глушителем и автомат Калашникова, а также несколько гранат. Личности бандитов выявлены. На месте происшествия работает оперативная команда.
В Дагестане ликвидированы двое мужчин, стрелявших в полицейских
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 09:21
Прошлой ночью бандиты напали на полицейских рядом с поселком Кульзеб Кизилюртовского района.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Кизилюртовском районе сотрудники полиции нейтрализовали двух злоумышленников, открывших по ним огонь. 12 октября 2020 года в 01:15 на 774 километре ФАД «Кавказ», возле селения Кульзеб Кизилюртовского района, при попытке сотрудниками полиции остановить автомобиль для проверки документов, неизвестные лица, из оружия неустановленного образца произвели несколько выстрелов в сторону сотрудников. Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. По данному факту СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ст.ст. 317, 222 ч.2 УК РФ. @mvd.dagestan
Последнее от Мадина
- Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса
- Серей Меликов назначил себе помощников и советников
- В Дагестане стартует полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
- В Дагестане для военных Каспийской флотилии сдали более 500 квартир
- Молодежь Дагестана призвала бизнес к участию в программе развития горных районов