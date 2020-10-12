Среди полицейских раненных нет. Ответным огнем были ликвидированы двое преступников. У них был обнаружен пистолет с глушителем и автомат Калашникова, а также несколько гранат. Личности бандитов выявлены. На месте происшествия работает оперативная команда.
Два боевика убиты под Кизилюртом
- Автор Мадина
- 12 октября, 2020. Понедельник 09:21
Прошлой ночью бандиты напали на полицейских рядом с поселком Кульзеб Кизилюртовского района.
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