Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек
- Автор Мадина
- 08 октября, 2020. Четверг 09:03
Количество пострадавших в аварии в Дагестане с участием «Газели» с детьми и 5 машинами увеличилось до 14 человек, из которых 10 — дети. 3 человека скончались, сообщает Министерство здравоохранения региона.
«3 человека скончались и еще 14 ранены, среди них 10 детей в результате аварии с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — уточнили в республиканском Минздраве.
Все участники аварии уже госпитализированы. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Они пребывают под круглосуточным наблюдением медиков в реанимации. В министерстве добавляют, что остальные участники ДТП получили травмы средней степени тяжести.
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