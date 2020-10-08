ЗАМАНА - Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

Автор
08 октября, 2020. Четверг 09:03
Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 14 человек

Количество пострадавших в аварии в Дагестане с участием «Газели» с детьми и 5 машинами увеличилось до 14 человек, из которых 10 — дети. 3 человека скончались, сообщает Министерство здравоохранения региона.

«3 человека скончались и еще 14 ранены, среди них 10 детей в результате аварии с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко, Кизлярского района», — уточнили в республиканском Минздраве. 

Все участники аварии уже госпитализированы. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Они пребывают под круглосуточным наблюдением медиков в реанимации. В министерстве добавляют, что остальные участники ДТП получили травмы средней степени тяжести.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top