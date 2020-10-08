В Дагестане начальник ПФР досрочно оформил пенсию своей знакомой

В Дагестане сейчас уже экс-глава отделения Пенсионного фонда России в Ногайском районе досрочно оформил пенсию по старости своей приятельнице, которая не должна была ее получать. Преступник стал участником уголовного дела о превышении должностных полномочий, уточняют в пресс-службе прокуратуры региона.