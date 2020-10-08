ЗАМАНА - В Дагестане начальник ПФР досрочно оформил пенсию своей знакомой

В Дагестане начальник ПФР досрочно оформил пенсию своей знакомой

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08 октября, 2020. Четверг 00:00
В Дагестане начальник ПФР досрочно оформил пенсию своей знакомой

В Дагестане сейчас уже экс-глава отделения Пенсионного фонда России в Ногайском районе досрочно оформил пенсию по старости своей приятельнице, которая не должна была ее получать. Преступник стал участником уголовного дела о превышении должностных полномочий, уточняют в пресс-службе прокуратуры региона.

В Дагестане начальник ПФР досрочно оформил пенсию своей знакомой
Происшествия

За 3 года женщина успела получить больше 289 тысяч рублей. Уголовное дело было открыто после прокурорской проверки, которая выявила действия преступника.

 

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