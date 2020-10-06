ЗАМАНА - Жительницы Дагестана обвиняются в торговле людьми

Жительницы Дагестана обвиняются в торговле людьми

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06 октября, 2020. Вторник 00:00
Жительницы Дагестана обвиняются в торговле людьми

Двух женщин из Дагестана обвиняют в покушении на торговлю людьми, они пребывали в преступной группировке по вербовке и продаже девушек к занятию проституцией за пределами РФ.

Жительницы Дагестана обвиняются в торговле людьми
Происшествия

Дабы поймать преступниц, была осуществлена операция. В ноябре 2019 года одна из женщин завербовала подставную девушку, которая принимала участие в оперативно-розыскной операции. Другая девушка обеспечивала переезд жертвы через границу России. За границей ее ждала третья преступница, занимавшаяся дальнейшей жизнью девушки на территории страны, куда ее вывезли. Оперативные сотрудники достаточно быстро арестовали женщин при попытке бегства из России. Обе дамы были заключены под стражу, пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона. 

 

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