Трехлетний мальчик умер после визита к стоматологу в Махачкале

После смерти ребенка 3-х лет, у которого остановилось сердце в стоматологическом кабинете, управление СКР по РД начало уголовное дело, пишет ТАСС.

1 октября в детской стоматологической клинике Махачкалы во время оказания стоматологических услуг у мальчика, которому было 3 года, перестало биться сердце, после чего он впал в кому.

Медиками были проведены реанимационные мероприятия, после чего мальчик был отвезен в Детскую региональную клиническую больницу. На следующий день ребенок умер.

По этому происшествию управление СКР по региону начало уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса – «оказание услуг, которые не отвечают правилам безопасности жизни клиента, повлекшее по неосторожности человеческую смерть». Для выявления всех причин трагедии изъята медицинская документация, определены судебные экспертизы для выявления качества оказанных медицинских услуг и причины гибели мальчика.

Процесс расследования контролируется главой управления СКР Анатолием Щуровым.