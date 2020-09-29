Начато уголовное дело в отношении мужчины из Махачкалы, который подозревается в помощи в побеге 6 осужденных из исправительной колонии №2 в Дагестане, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по республике.

«27 сентября в дежурную часть УМВД РФ по Махачкале из Следственного комитета региона поступили сведения с новыми фактами расследования уголовного дела по ст. 313 ч. 2 уголовного Кодекса России от 23 сентября текущего года», – уточняется в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Как передает источник, выявлено, что с марта по сентябрь текущего года мужчина из Махачкалы покупал на рынке и в разных магазинах города строительные материалы и инвентарь и предоставил их заключенным, которые далее через вырытый тоннель совершили побег из колонии.

В данный момент подозреваемый доставлен в МВД. Начато уголовное дело по ст.33 ч.5, ст.313 ч.2 УК России.