ЗАМАНА - Задержан житель Дагестана, содействовавший побегу 6 заключенных из колонии

Задержан житель Дагестана, содействовавший побегу 6 заключенных из колонии

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29 сентября, 2020. Вторник 10:16
Задержан житель Дагестана, содействовавший побегу 6 заключенных из колонии

Начато уголовное дело в отношении мужчины из Махачкалы, который подозревается в помощи в побеге 6 осужденных из исправительной колонии №2 в Дагестане, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по республике.

Задержан житель Дагестана, содействовавший побегу 6 заключенных из колонии
Происшествия

«27 сентября в дежурную часть УМВД РФ по Махачкале из Следственного комитета региона поступили сведения с новыми фактами расследования уголовного дела по ст. 313 ч. 2 уголовного Кодекса России от 23 сентября текущего года», – уточняется в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану.

Как передает источник, выявлено, что с марта по сентябрь текущего года мужчина из Махачкалы покупал на рынке и в разных магазинах города строительные материалы и инвентарь и предоставил их заключенным, которые далее через вырытый тоннель совершили побег из колонии.

В данный момент подозреваемый доставлен в МВД. Начато уголовное дело по ст.33 ч.5, ст.313 ч.2 УК России.

 

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