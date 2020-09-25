ЗАМАНА - Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу

Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу

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25 сентября, 2020. Пятница 10:43
Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу

Судом признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 Уголовного Кодекса России), заместитель главы оперативного отдела оперативного управления межрайонной инспекции ФНС РФ № 17 по Дагестану Сайдахмед Саидбегов. Он получил наказание в виде штрафа.

Налоговик, вымогавший деньги у рыночного торговца в Хасавюрте, приговорен к штрафу
Происшествия

Потерпевший заявил в полицию с сообщением о вымогательстве. В сентябре 2018 года Саидбегов был задержан работниками регионального управления ФСБ и сотрудниками полиции в служебном кабинете при передаче ему 80 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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