В пресс-службе районной администрации сообщили, что мост который обрушился, проходил через реку Атлан-озень между населенными пунктами Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Автомобилей во время инцидента на мосту не было. Мост оцеплен и автомобильное движение приостановлено. Сотрудник администрации заметил, что существует объездная дорога через села Буглен и Атланаул.
Автомобильный мост обрушился в Дагестане
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 16:17
Дорожные сотрудники в Буйнакском районе Дагестана оцепили мост, обрушившийся в четверг, движение автотранспорта по нему приостановлено.
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