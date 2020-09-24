ЗАМАНА - Автомобильный мост обрушился в Дагестане

Автомобильный мост обрушился в Дагестане

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24 сентября, 2020. Четверг 16:17
Автомобильный мост обрушился в Дагестане

Дорожные сотрудники в Буйнакском районе Дагестана оцепили мост, обрушившийся в четверг, движение автотранспорта по нему приостановлено.

Автомобильный мост обрушился в Дагестане
Происшествия

В пресс-службе районной администрации сообщили, что мост который обрушился, проходил через реку Атлан-озень между населенными пунктами Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Автомобилей во время инцидента на мосту не было. Мост оцеплен и автомобильное движение приостановлено. Сотрудник администрации заметил, что существует объездная дорога через села Буглен и Атланаул.

 

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