ЗАМАНА - В Гунибском районе произошел обвал горной дороги

В Гунибском районе произошел обвал горной дороги

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24 сентября, 2020. Четверг 00:00
В Гунибском районе произошел обвал горной дороги

В Гунибском районе приостановлено автомобильное движение из-за обвала участка дороги между населенными пунктами Кегер и Салта.

В Гунибском районе произошел обвал горной дороги
Происшествия

По сведениям Дагестанавтодора, обвал случился прошлой ночью на участке дороги между селами Кегер и Салта. Сотрудники дорожных служб уже начали ликвидировать последствия обвала. По предварительной информации, на данную работу может потребоваться 2 дня.

 

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