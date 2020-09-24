По сведениям Дагестанавтодора, обвал случился прошлой ночью на участке дороги между селами Кегер и Салта. Сотрудники дорожных служб уже начали ликвидировать последствия обвала. По предварительной информации, на данную работу может потребоваться 2 дня.
В Гунибском районе произошел обвал горной дороги
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2020. Четверг 00:00
В Гунибском районе приостановлено автомобильное движение из-за обвала участка дороги между населенными пунктами Кегер и Салта.
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