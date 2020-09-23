Следственное управление СК РФ по региону начало уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 293 Уголовного Кодекса России ("Халатность"). "Такой инцидент мог произойти в результате халатного исполнения сотрудниками исправительной колонии своих должностных обязанностей", — уточняется в сообщении.
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2020. Среда 15:15
Уголовное дело по факту халатного исполнения должностных обязанностей работниками колонии начато после побега осужденных в Дагестане, пишет Следственное управление Следственного Комитета по региона.
СУ СК отмечает, что они осуществляют комплекс следственных действий, которые направлены на выявление виновных сотрудников исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности.
Последнее от Мадина
- 27 человек задержаны в Дагестане после столкновения с сотрудниками правоохранительных органов
- Глава Дагестана назначил стипендии деятелям культуры и искусства
- В Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма
- В Доме дружбы обсудили проблемы межэтнического и межконфессионального диалога как консолидирующей основы общества в борьбе против глобальных угроз терроризма и экстремизма
- Корабли Каспийской флотилии уничтожили "базу НВФ" на острове Чечень