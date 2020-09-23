В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту халатного исполнения должностных обязанностей работниками колонии начато после побега осужденных в Дагестане, пишет Следственное управление Следственного Комитета по региона.

Следственное управление СК РФ по региону начало уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 293 Уголовного Кодекса России ("Халатность"). "Такой инцидент мог произойти в результате халатного исполнения сотрудниками исправительной колонии своих должностных обязанностей", — уточняется в сообщении.

СУ СК отмечает, что они осуществляют комплекс следственных действий, которые направлены на выявление виновных сотрудников исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности.