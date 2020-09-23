ЗАМАНА - В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

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23 сентября, 2020. Среда 15:15
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту халатного исполнения должностных обязанностей работниками колонии начато после побега осужденных в Дагестане, пишет Следственное управление Следственного Комитета по региона.

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
Происшествия

Следственное управление СК РФ по региону начало уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено статьей 293 Уголовного Кодекса России ("Халатность"). "Такой инцидент мог произойти в результате халатного исполнения сотрудниками исправительной колонии своих должностных обязанностей", — уточняется в сообщении.

 СУ СК отмечает, что они осуществляют комплекс следственных действий, которые направлены на выявление виновных сотрудников исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности.

 

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