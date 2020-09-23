27 человек задержаны в Дагестане после столкновения с сотрудниками правоохранительных органов

В поселке Красноармейское пригорода Махачкалы у жителей случился массовый конфликт с сотрудниками полиции из-за земельного участка, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Управления Росгвардии региона.

Работники Росгвардии остановили конфликт в поселке Красноармейское Кировского района города Махачкалы, где идут работы по межеванию земельных участков. Арестовано 27 жителей поселка, которые принимали активное участие в беспорядке, испортили технику, создали опасность жизни и здоровью окружающих.

По сведениям от источника, у представителей садоводческого некоммерческого товарищества "Аграрник" случился земельный конфликт с местными жителями поселка Красноармейское из-за участка общей площадью 50 га. Жители поселка выступают против начала строительства на этом участке.