В Дагестане генеральный директор завода предстанет перед судом
- Автор Мадина
- 19 сентября, 2020. Суббота 01:42
В Дагестане генеральный директор завода предстанет перед судом, пишет пресс-служба Следственного Комитета России по Дагестану.
Как выявило следствие, с мая по декабрь прошлого года экс-гендиректор, исходя из собственного желания — продолжить развитие и функционирование руководимой им компании, и как следствие послужить росту ее доходов с целью дальнейшего получения прибыли, не выплатил больше 200 сотрудникам завода полную заработную плату в размере примерно 15 000 000 рублей. В нарушение установленной законом очередности, деньги руководителем были потрачены на расчеты с контрагентами и другие расходы, которые связаны с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности организации. Подробнее можно прочитать тут.
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