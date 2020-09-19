Как выявило следствие, с мая по декабрь прошлого года экс-гендиректор, исходя из собственного желания — продолжить развитие и функционирование руководимой им компании, и как следствие послужить росту ее доходов с целью дальнейшего получения прибыли, не выплатил больше 200 сотрудникам завода полную заработную плату в размере примерно 15 000 000 рублей. В нарушение установленной законом очередности, деньги руководителем были потрачены на расчеты с контрагентами и другие расходы, которые связаны с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности организации. Подробнее можно прочитать тут.