Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Следственные органы в РД начали уголовное дело в отношении экс-гендиректора ОАО «Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие», который обвиняется в краже больше 700 тысяч рублей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на старшего помощника главы СУ СК по Дагестану Расула Темирбекова.

Уточняют, что в 2017 году экс-гендиректор в целях кражи государственных денежных средств, которые были выделены на ремонт автомобильной дороги в Тляратинском районе, внес заведомо фейковую информацию в акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости данных работ и затрат», – рассказал Расул Темирбеков. Экс-гендиректор частично не выполнил обещанные сметой работы, а также документально завысил объемы и цены фактически выполненных дорожно-строительных работ. Таким образом он совершил кражу денежных средств на сумму больше 700 тысяч рублей, чем причинил большой материальный ущерб бюджету региона. Подробнее можно прочитать тут.