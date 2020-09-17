ЗАМАНА - Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Автор
17 сентября, 2020. Четверг 18:33
Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Следственные органы в РД начали уголовное дело в отношении экс-гендиректора ОАО «Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие», который обвиняется в краже больше 700 тысяч рублей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на старшего помощника главы  СУ СК по Дагестану Расула Темирбекова.

Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей
Происшествия

Уточняют, что в 2017 году экс-гендиректор в целях кражи государственных денежных средств, которые были выделены на ремонт автомобильной дороги в Тляратинском районе, внес заведомо фейковую информацию в акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости данных работ и затрат», – рассказал Расул Темирбеков. Экс-гендиректор частично не выполнил обещанные сметой работы, а также документально завысил объемы и цены фактически выполненных дорожно-строительных работ. Таким образом он совершил кражу денежных средств на сумму больше 700 тысяч рублей, чем причинил большой материальный ущерб бюджету региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top