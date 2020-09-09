ЗАМАНА - Специалиста минстроя Дагестана подозревают в служебном подлоге

Специалиста минстроя Дагестана подозревают в служебном подлоге

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09 сентября, 2020. Среда 08:01
Специалиста минстроя Дагестана подозревают в служебном подлоге

Главный специалист – эксперт управления государственного строительного надзора министерства строительства региона стал участником уголовного дела по подозрению в сокрытии нарушений в новом многоэтажном здании, пишет пресс-служба республиканского управления Следственного Комитета России.

Специалиста минстроя Дагестана подозревают в служебном подлоге
Происшествия

Граждан подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 292 Уголовного Кодекса России (служебный подлог).

Как сообщает следствие, в апреле текущего года при проверке построенного в Каспийске многоэтажного дома подозреваемый обнаружил ошибки в пожарной безопасности – не было противопожарных люков. Но он составил фальшивое заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической результативности.

Этот документ подписал глава управления Госстройнадзора, который не подозревал о найденных нарушениях.

Следствие считает, что подозреваемый совершал данные действия из личных побуждений, которые выражались в желании помочь директору строительной компании.

 

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