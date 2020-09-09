Граждан подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 292 Уголовного Кодекса России (служебный подлог).
Как сообщает следствие, в апреле текущего года при проверке построенного в Каспийске многоэтажного дома подозреваемый обнаружил ошибки в пожарной безопасности – не было противопожарных люков. Но он составил фальшивое заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической результативности.
Этот документ подписал глава управления Госстройнадзора, который не подозревал о найденных нарушениях.
Следствие считает, что подозреваемый совершал данные действия из личных побуждений, которые выражались в желании помочь директору строительной компании.