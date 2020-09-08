Житель Махачкалы заподозрен в избиении полицейского

Уголовное дело по подозрению в избиении сотрудника полиции начато в отношении 33-летнего мужчины из Махачкалы, пишет пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Уточняют, что житель Махачкалы напал на полицейского и причинил вред его здоровью.

По сведениям следствия, в июне 2020 года в Махачкале подозреваемый в пьяном состоянии нарушил общественный порядок. Наряд патрульно-постовой службы (ППС), приехавший на место инцидента, попытался посадить его в машину, чтобы отвезти его в полицию для сбора административного материала. Пьяный мужчина нанес одному из сотрудников ППС несколько ударов.

По этому инциденту начато уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного Кодекса России.