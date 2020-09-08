Уточняют, что житель Махачкалы напал на полицейского и причинил вред его здоровью.
По сведениям следствия, в июне 2020 года в Махачкале подозреваемый в пьяном состоянии нарушил общественный порядок. Наряд патрульно-постовой службы (ППС), приехавший на место инцидента, попытался посадить его в машину, чтобы отвезти его в полицию для сбора административного материала. Пьяный мужчина нанес одному из сотрудников ППС несколько ударов.
По этому инциденту начато уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного Кодекса России.