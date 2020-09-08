ЗАМАНА - Житель Махачкалы заподозрен в избиении полицейского

Житель Махачкалы заподозрен в избиении полицейского

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08 сентября, 2020. Вторник 09:39
Житель Махачкалы заподозрен в избиении полицейского

Уголовное дело по подозрению в избиении сотрудника полиции начато в отношении 33-летнего мужчины из Махачкалы, пишет пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Житель Махачкалы заподозрен в избиении полицейского
Происшествия

Уточняют, что житель Махачкалы напал на полицейского и причинил вред его здоровью.

По сведениям следствия, в июне 2020 года в Махачкале подозреваемый в пьяном состоянии нарушил общественный порядок. Наряд патрульно-постовой службы (ППС), приехавший на место инцидента, попытался посадить его в машину, чтобы отвезти его в полицию для сбора административного материала. Пьяный мужчина нанес одному из сотрудников ППС несколько ударов.

По этому инциденту начато уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного Кодекса России.

 

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