Площадь возгорания дошла до 50 квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24". Пожар тушили 63 человека и 18 единиц техники. На место трагедии приехал также глава управления МЧС по региону. В первом часу ночи пожар был ликвидирован. Причины пожара расследуются.
В пожаре в Махачкале погибли женщина и четыре ребенка
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 09:37
В сильном пожаре в многоквартирном доме в Махачкале, по полученным сведениям, погибли 5 человек – женщина и 4 детей, сообщает канал "Вести".
Последнее от Мадина
- На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка
- Посмотреть на свой город в прошлом поможет интерактивная онлайн-карта
- В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест
- Владимир Васильев призвал жителей Дагестана следовать правилам Роспотребнадзора
- В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей