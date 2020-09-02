ЗАМАНА - В пожаре в Махачкале погибли женщина и четыре ребенка

В пожаре в Махачкале погибли женщина и четыре ребенка

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02 сентября, 2020. Среда 09:37
В пожаре в Махачкале погибли женщина и четыре ребенка

В сильном пожаре в многоквартирном доме в Махачкале, по полученным сведениям, погибли 5 человек  – женщина и 4 детей, сообщает канал "Вести".

Площадь возгорания дошла до 50 квадратных метров, сообщает телеканал "Россия 24". Пожар тушили 63 человека и 18 единиц техники. На место трагедии приехал также глава управления МЧС по региону. В первом часу ночи пожар был ликвидирован. Причины пожара расследуются.

 

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