ЗАМАНА - На экс-руководителя Избербаша завели уголовное дело

На экс-руководителя Избербаша завели уголовное дело

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01 сентября, 2020. Вторник 00:07
На экс-руководителя Избербаша завели уголовное дело

Против экс-руководителя Избербаша прокуратура населенного пункта начала уголовное дело за превышение должностных обязанностей, пишет пресс-служба Прокуратуры региона. 

На экс-руководителя Избербаша завели уголовное дело
Происшествия

Уточняют, что 3 года назад глава города тех лет противозаконно опубликовал указ о безвозмездном предоставлении 3 участков земли площадью 450 квадратных метров в собственность россиян для личного жилищного строительства.

Сообщают, что эти 3 гражданина не находились в очереди на бесплатное получение участков.

Действия бывшего мэра навредили как жителям города, так и республике. 

 

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