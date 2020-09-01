Против экс-руководителя Избербаша прокуратура населенного пункта начала уголовное дело за превышение должностных обязанностей, пишет пресс-служба Прокуратуры региона.

Уточняют, что 3 года назад глава города тех лет противозаконно опубликовал указ о безвозмездном предоставлении 3 участков земли площадью 450 квадратных метров в собственность россиян для личного жилищного строительства.

Сообщают, что эти 3 гражданина не находились в очереди на бесплатное получение участков.

Действия бывшего мэра навредили как жителям города, так и республике.