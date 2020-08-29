В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние 24 часа скончались еще 12 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб.

Уточняют, что у всех погибших был поставлен диагноз "пневмония" и выявлен коронавирус.

Всего от вируса в Москве за все время пандемии скончались 4798 человек.