Уточняют, что у всех погибших был поставлен диагноз "пневмония" и выявлен коронавирус.
Всего от вируса в Москве за все время пандемии скончались 4798 человек.
В Москве за последние 24 часа скончались еще 12 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб.
Уточняют, что у всех погибших был поставлен диагноз "пневмония" и выявлен коронавирус.
Всего от вируса в Москве за все время пандемии скончались 4798 человек.
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