В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб города.

У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.

В общем с начала эпидемии в Москве скончались 4776 человек.