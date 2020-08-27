У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
В общем с начала эпидемии в Москве скончались 4776 человек.
В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб города.
У всех пациентов был поставлен диагноз пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус.
В общем с начала эпидемии в Москве скончались 4776 человек.
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