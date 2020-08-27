В Дагестане сотрудница по доставке пенсий присвоила более 1 млн рублей

Автор Мадина

Дагестанский инспектор по доставке пенсии, скрыв факт смерти гражданина, присваивала его пенсию с 2016 по текущий год, общая сумма которой достигла миллиона рублей, пишет РИА "Дагестан".