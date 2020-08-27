ЗАМАНА - В Дагестане сотрудница по доставке пенсий присвоила более 1 млн рублей

В Дагестане сотрудница по доставке пенсий присвоила более 1 млн рублей

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27 августа, 2020. Четверг 00:32
В Дагестане сотрудница по доставке пенсий присвоила более 1 млн рублей

Дагестанский инспектор по доставке пенсии, скрыв факт смерти гражданина, присваивала его пенсию с 2016 по текущий год, общая сумма которой достигла миллиона рублей, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестане сотрудница по доставке пенсий присвоила более 1 млн рублей
Происшествия

Обвиняемая, владея доступом к наличным деньгам, которые были доверены ей, скрыла факт смерти человека. Она внесла заведомо фальшивую информацию в реестры поручений о доставке пенсии и подделала подписи в поручениях на доставку пенсии. Женщина должна будет возместить причиненный ущерб.

 

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