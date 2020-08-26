Проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, в результате которого погибли трое жителей Дагестана

Автор Мадина

В Калмыкии начата процессуальная проверка по факту аварии, в результате которой скончались трое дагестанцев, пишет пресс-служба СУ СКР по республике.