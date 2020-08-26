ЗАМАНА - Проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, в результате которого погибли трое жителей Дагестана

Проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, в результате которого погибли трое жителей Дагестана

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26 августа, 2020. Среда 15:17
Проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, в результате которого погибли трое жителей Дагестана

В Калмыкии начата процессуальная проверка по факту аварии, в результате которой скончались трое дагестанцев, пишет пресс-служба СУ СКР по республике.

Проводится проверка по факту ДТП с автобусом в Калмыкии, в результате которого погибли трое жителей Дагестана
Происшествия

«Выявлено, что в ночь на среду в 01:45 на 38-м километре автодороги “Яшкуль – Комсомольский – Артезиан” случилось столкновение автобуса “Неоплан”, направляющегося по маршруту “Дагестан – Москва”, с ехавшим в попутном направлении грузовым автомобилем “КАМАЗ”», – уточняет источник. 

 

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