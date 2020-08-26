Из Дагестана в Калмыкию направлен вертолет с медиками

По инициативе лидера РД Владимира Васильева бригада врачей вылетела за пострадавшим в Калмыкию. Врачи на месте оценят состояние раненных и примут решение о последующей эвакуации их в Дагестан.

Как сообщили РИА "Дагестан", раненные в ДТП находятся в районной больнице поселка Первомайское в Калмыкии.