Из Дагестана в Калмыкию направлен вертолет с медиками
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 13:07
По инициативе лидера РД Владимира Васильева бригада врачей вылетела за пострадавшим в Калмыкию. Врачи на месте оценят состояние раненных и примут решение о последующей эвакуации их в Дагестан.
Как сообщили РИА "Дагестан", раненные в ДТП находятся в районной больнице поселка Первомайское в Калмыкии.
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