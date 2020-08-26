Трое жителей Дагестана погибли в результате ДТП с автобусом в Калмыкии

Автор Мадина

Три дагестанца скончались и пятеро госпитализированы в результате аварии автобуса с грузовиком в Калмыкии, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД по Калмыкии.