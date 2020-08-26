Сообщают, что в результате аварии от полученных ран погибли три дагестанца. Пятеро раненных госпитализированы. Подробнее можно прочитать тут.
Трое жителей Дагестана погибли в результате ДТП с автобусом в Калмыкии
- Автор Мадина
- 26 августа, 2020. Среда 13:05
Три дагестанца скончались и пятеро госпитализированы в результате аварии автобуса с грузовиком в Калмыкии, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД по Калмыкии.
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