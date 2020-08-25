Уточняют, что в Сунже случилась перестрелка, ранены 9 человек. Еще трое были травмированы в процессе драки между родственниками раненых.
Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии
- Автор Мадина
- 25 августа, 2020. Вторник 15:50
9 жителей Ингушетии ранены в результате перестрелки в городе Сунжа, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.
Последнее от Мадина
- Каспийский завод листового стекла победил во Всероссийском конкурсе «Экспортёр года»
- В Avito отреагировали на продажу билетов на суд по делу Ефремова
- Минпросвещения не будет переносить начало учебного года с 1 сентября
- Отделение — Национальный банк по РД Банка России проводит опрос
- Путин потребовал разобраться с коллекторами