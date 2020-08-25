ЗАМАНА - Гражданин Азербайджана пытался незаконно пересечь российскую границу на территории Дагестана

Гражданин Азербайджана пытался незаконно пересечь российскую границу на территории Дагестана

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25 августа, 2020. Вторник 14:42
Гражданин Азербайджана пытался незаконно пересечь российскую границу на территории Дагестана

Работники Пограничного управления ФСБ РФ по региону на участке границы в Тляратинском районе задержали гражданина Азербайджана при попытке пересечения государственной границы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по республике.

Гражданин Азербайджана пытался незаконно пересечь российскую границу на территории Дагестана
Происшествия

Ранее азербайджанец был осужден Назрановским районным судом Республики Ингушетия по ч.2 ст. 161 Уголовного Кодекса России “Грабеж” и после отбывания наказания в начале текущего года выехал из РФ. Уполномоченные органы запретили ему въезд на территорию России до 2028 года.

 

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