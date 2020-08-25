Гражданин Азербайджана пытался незаконно пересечь российскую границу на территории Дагестана

Работники Пограничного управления ФСБ РФ по региону на участке границы в Тляратинском районе задержали гражданина Азербайджана при попытке пересечения государственной границы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по республике.

Ранее азербайджанец был осужден Назрановским районным судом Республики Ингушетия по ч.2 ст. 161 Уголовного Кодекса России “Грабеж” и после отбывания наказания в начале текущего года выехал из РФ. Уполномоченные органы запретили ему въезд на территорию России до 2028 года.