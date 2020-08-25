Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

Увеличение количества случаев заболевания внебольничной пневмонией выявлено в Дагестане, в регионе разворачивают дополнительные инфекционные места на случай кризиса, рассказали 24 августа в пресс-службе Минздрава РД, ссылаясь на главу ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова.

В министерстве здравоохранения Дагестана подчеркнули, что сильно разгрузить больницы республики может открытие 3-х многофункциональных центров, которые были построены министерством обороны России РФ в Каспийске, Дербенте и в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Подробнее можно прочитать тут.