ЗАМАНА - Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

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25 августа, 2020. Вторник 08:55
Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане

Увеличение количества случаев заболевания внебольничной пневмонией выявлено в Дагестане, в регионе разворачивают дополнительные инфекционные места на случай кризиса, рассказали 24 августа в пресс-службе Минздрава РД, ссылаясь на главу ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова.

Рост числа госпитализированных с внебольничной пневмонией фиксируют в Дагестане
Происшествия

В министерстве здравоохранения Дагестана подчеркнули, что сильно разгрузить больницы республики может открытие 3-х многофункциональных центров, которые были построены министерством обороны России РФ в Каспийске, Дербенте и в селе Ботаюрт Хасавюртовского района. Подробнее можно прочитать тут.

 

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