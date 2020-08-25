ЗАМАНА - Экс-инспектор ДПС в Кизляре ответит в суде за вымогательство взятки

Экс-инспектор ДПС в Кизляре ответит в суде за вымогательство взятки

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25 августа, 2020. Вторник 08:49
Экс-инспектор ДПС в Кизляре ответит в суде за вымогательство взятки

Пришло к финалу расследование уголовного дела в отношении экс-инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД по Кизляру, который обвинялся в вымогательстве взятки, пишет пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

Экс-инспектор ДПС в Кизляре ответит в суде за вымогательство взятки
Происшествия

Следствие собрало необходимое число доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет отправлено в суд.

Как было выявлено, в феврале текущего года в Кизляре инспектор ДПС потребовал от водителя машины 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за вождение в пьяном состоянии. В результате стороны договорились на 20 тысяч рублей. Но водитель рассказал об этом полиции.

19 февраля в салоне своей машины после получения взятки инспектор был арестован работниками УФСБ по региону.

 

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