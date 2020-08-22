ЗАМАНА - Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

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22 августа, 2020. Суббота 01:29
Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

В Ярославле в жилом доме случился взрыв газа, случилось частичное разрушение здания, пишет "Лента.ру".

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле
Происшествия

По полученной информации, обрушились перекрытия с 3 по 5 этажи. По сведениям «76.ру», после взрыва начался пожар в квартирах на 2-х этажах. МЧС эвакуируют людей через окна. Сообщают, что один человек погиб.

 

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