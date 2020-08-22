Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

По полученной информации, обрушились перекрытия с 3 по 5 этажи. По сведениям «76.ру», после взрыва начался пожар в квартирах на 2-х этажах. МЧС эвакуируют людей через окна. Сообщают, что один человек погиб.