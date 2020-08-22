По полученной информации, обрушились перекрытия с 3 по 5 этажи. По сведениям «76.ру», после взрыва начался пожар в квартирах на 2-х этажах. МЧС эвакуируют людей через окна. Сообщают, что один человек погиб.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле
- Автор Мадина
- 22 августа, 2020. Суббота 01:29
В Ярославле в жилом доме случился взрыв газа, случилось частичное разрушение здания, пишет "Лента.ру".
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