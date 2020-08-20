ЗАМАНА - Житель Дагестана предстанет перед судом за убийство человека и незаконный оборот оружия

Житель Дагестана предстанет перед судом за убийство человека и незаконный оборот оружия

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20 августа, 2020. Четверг 14:28
Житель Дагестана предстанет перед судом за убийство человека и незаконный оборот оружия

Следственными органами в РД завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего юноши из села Гергебиль Гергебильского района, который обвиняется в убийстве человека и незаконном обороте оружия, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на старшего помощника главы СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

Житель Дагестана предстанет перед судом за убийство человека и незаконный оборот оружия
Происшествия

«Выявлено, что 26 марта текущего года на автодороге, которая находится в 4 км от села Гергебиль Гергебильского района, между двумя парнями 18 и 29 лет случился конфликт, который перерос в драку, в процессе которой один из них начал бить мужчину булыжником», – уточнил собеседник агентства.

Как он сообщил, в это время обвиняемый, который является одноклассником 18-летнего юноши, сидел в салоне машины. Увидев конфликт знакомых, обвиняемый взял из багажника нарезной охотничий карабин и выстрелил в грудь 29-летнего мужчины. Тот погиб на месте. Уголовное дело отправлено в суд.

 

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