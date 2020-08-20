ЗАМАНА - Житель Дагестана выстрелил в двух мужчин из охотничьего ружья

Житель Дагестана выстрелил в двух мужчин из охотничьего ружья

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20 августа, 2020. Четверг 08:45
Житель Дагестана выстрелил в двух мужчин из охотничьего ружья

В Дагестане 44-летний мужчина из села Музаим открыл огонь из охотничьего ружья в двух мужчин.

Житель Дагестана выстрелил в двух мужчин из охотничьего ружья
Происшествия

По сведениям СУ СКР Дагестана, по этому инциденту начато уголовное дело. Мужчина подозревается в попытке убийства. Случай произошел еще 18 августа в селе Музаим. Мужчина, будучи в алкогольном опьянении, начал стрелять в 42-летнего знакомого, вспомнив прошлые обиды. Родственник пострадавшего проявил попытку отобрать у мужчины ружье, дабы тот больше никого не ранил. Но преступник начал стрелять и в него. Тем не менее, у мужчины получилось отобрать ружье у нападавшего.

Раненные госпитализированы. Идет расследование. 

 

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