Житель Дагестана выстрелил в двух мужчин из охотничьего ружья

По сведениям СУ СКР Дагестана, по этому инциденту начато уголовное дело. Мужчина подозревается в попытке убийства. Случай произошел еще 18 августа в селе Музаим. Мужчина, будучи в алкогольном опьянении, начал стрелять в 42-летнего знакомого, вспомнив прошлые обиды. Родственник пострадавшего проявил попытку отобрать у мужчины ружье, дабы тот больше никого не ранил. Но преступник начал стрелять и в него. Тем не менее, у мужчины получилось отобрать ружье у нападавшего.

Раненные госпитализированы. Идет расследование.