Дагестанские врачи извлекли из легких пациента 4 зуба

Как пишет пресс- служба министерства здравоохранения Дагестана, им оказался мужчина из Дербентского района. Он рассказал медикам, что несколько дней назад стоматолог поставил ему зубной мост на 4 зуба. Обнаружилось, что зубной мост выпал у него во время сна в ротовую полость и мужчина их случайно проглотил. Медики сделали снимки и нашли зубы в правом легком мужчины. Врачи извлекли их. В данный момент здоровье мужчины вне угрозы.