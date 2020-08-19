ЗАМАНА - Дагестанские врачи извлекли из легких пациента 4 зуба

Дагестанские врачи извлекли из легких пациента 4 зуба

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19 августа, 2020. Среда 08:00
Дагестанские врачи извлекли из легких пациента 4 зуба

Необычный случай произошел в Республиканской клинической больнице. В приемный покой приехал мужчина с проблемами дыхательных путей, пишет MK.ru

Дагестанские врачи извлекли из легких пациента 4 зуба
Происшествия

Как пишет пресс- служба министерства здравоохранения Дагестана, им оказался мужчина из Дербентского района. Он рассказал медикам, что несколько дней назад стоматолог поставил ему зубной мост на 4 зуба. Обнаружилось, что зубной мост выпал у него во время сна в ротовую полость и мужчина их случайно проглотил. Медики сделали снимки и нашли зубы в правом легком мужчины. Врачи извлекли их. В данный момент здоровье мужчины вне угрозы.

 

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взяты из открытых источников
 

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