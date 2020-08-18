Экс-руководитель дагестанского филиала Упрдор Каспий получил 9 лет тюрьмы

Нужно напомнить, что его задержали еще в 2018 году по делу о коррупции и вымогательстве. Судом он признан виновным и обязан провести 9 лет в тюремном заключении. Уточняют, что ему также запрещено занимать руководящие должности и работать на государственной службе еще в течение 5 лет после выхода на свободу.