Нужно напомнить, что его задержали еще в 2018 году по делу о коррупции и вымогательстве. Судом он признан виновным и обязан провести 9 лет в тюремном заключении. Уточняют, что ему также запрещено занимать руководящие должности и работать на государственной службе еще в течение 5 лет после выхода на свободу.
Экс-руководитель дагестанского филиала Упрдор Каспий получил 9 лет тюрьмы
- Автор Мадина
- 18 августа, 2020. Вторник 15:30
В Дагестане вынесен приговор экс-руководителю республиканского филиала подведомственного Росавтодору учреждения «Упрдор «Каспий» Магомедрасулу Омарову.
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