Житель Дагестана подозревается в стрельбе из травматического оружия

17 августа в полицию МВД пришло сообщение, что на территории таксопарка по улице Г. Гаджиева в Махачкале некто начал стрелять в 30-летнего мужчину, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МВД региона.

В МВД пришла информация о том, что 17 августа текущего года в 22:50 рядом с домом по улице Г. Гаджиева в Махачкале на территории таксопарка в ходе ссоры неизвестный из травматического пистолета начал стрелять в 30-летнего мужчину. Пострадавший с раной в брюшной полости был госпитализирован, а после оказания врачебной помощи отпущен.

Уточняют, что личность преступника выявлена и он доставлен в отдел МВД. Им оказался 29-летний житель Махачкалы. Он признался в поступке ввиду предъявленных доказательств. У обвиняемого изъят травматический пистолет со стертым номером и 4 гильзы калибра 9 мм.

В данный момент следствие проверяет причины произошедшего, полицейским также предстоит выявить, как был сбит номер с пистолета. Начато уголовное дело.