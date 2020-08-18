ЗАМАНА - Экс-судебный пристав в Каспийске стал фигурантом уголовного дела

Экс-судебный пристав в Каспийске стал фигурантом уголовного дела

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18 августа, 2020. Вторник 01:12
Экс-судебный пристав в Каспийске стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело начато на экс-судебного пристава-исполнителя Каспийского городского отдела службы приставов УФССП по республике за то, что тот незаконным образом изъял смартфон должника и несколько месяцев использовал его в личных целях, пишет "Молодежь Дагестана", ссылаясь на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Экс-судебный пристав в Каспийске стал фигурантом уголовного дела
Происшествия

Экс-судебный пристав подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 1 ст. 292 Уголовного Кодекса России (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 Уголовного Кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями).

Сообщают, что весной 2018 года судебный пристав-исполнитель в доме должника по алиментам на содержание детей внес фальшивую информацию в акт о наложении ареста. В документе он отметил, что якобы в присутствии двух свидетелей арестовал имущество на сумму 10 тысяч рублей, а затем представил должнику на подпись.

Через несколько дней подозреваемый составил протокол об административном правонарушении за невыполнение требований судебного пристава, в котором тоже использовал фейковую информацию, и представил на подпись должнику.

Далее он не стал составлять соответствующий акт и изъял смартфон у должника и несколько месяцев незаконно использовал его в личных целях.

 

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