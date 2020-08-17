Ранее мы писали об этом. В данный момент идут следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы. Продолжается расследование.
Трое мужчин обвиняются в похищении девушки в Дагестане
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 15:14
Следственные органы СК России по РД предъявили обвинение троим мужчинам из Магарамкентского района. Они обвиняются в краже девушки, пишет РИА "Дагестан".
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