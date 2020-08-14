Смерть домашних птиц началась в поселках Ситниково и Новгородцево (Нижнеомский и Крутинский районы) и деревне Новотимофеевка (Полтавский район). Там введут карантин. Фермерам выплатят компенсацию.
В российском регионе выявлены очаги птичьего гриппа
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 13:17
Случаи птичьего гриппа зафиксированы в 3-х районах Омской области, пишет "Лента.ру".
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