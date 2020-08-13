Виновник ДТП, в результате которого погиб ребенок, предстанет перед судом в Дагестане

Прокуратура Агульского района утвердила обвинение в отношении мужчины из села Тпиг. Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного Кодекса России (нарушение правил дорожного движения, ставшего причиной смерти человека), пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры республики.

Уточняют, что в июне 2020 года мужчина сидел за рулем “ГАЗ-330730”, двигаясь по автодороге “Мамрач – Ташкапур”, и допустил наезд на мальчика 7 лет. Ребенок от полученных травм погиб на месте.

Мужчина находится под домашним арестом. Прокуратура отправила уголовное дело в Хивский районный суд для рассмотрения по существу.