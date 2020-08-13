Уточняют, что сотрудники блока безопасности «Россети Северный Кавказ» по Дагестану вместе с ГУ МВД РФ по СКФО в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района нашли майнера-злоумышленника, который нанес ущерб организации на сумму более 1,7 миллионов рублей. Было выявлено, что к прибору учета преступника был прикреплен магнит, приостанавливавший работу счетчика и меняющий реальные показания. Также факт кражи электроэнергии был выявлен в Махачкале. Преступник организовал деятельность майнинг-фермы в гараже собственного жилья. Майнер в полной мере возместил ущерб, который составил примерно 247 тысяч рублей.
В Дагестане майнеры украли электроэнергию на сумму около 2 млн рублей
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 00:20
Сотрудники «Россети Северный Кавказ» обнаружили кражу электроэнергии в Дагестане на сумму около 2 миллионов рублей для майнинга криптовалюты, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу организации.
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