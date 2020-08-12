Уточняют, что Ефремов пребывает в состоянии средней тяжести.
Михаил Ефремов перенес инсульт
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 15:15
У артиста Михаила Ефремова случился инсульт, сообщил его адвокат, пишет "Лента.ру".
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