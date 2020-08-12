Освободили и журналиста Znak.com Никиту Телиженко, он уже направляется в сторону посольства РФ.
Российского фоторепортера освободили в Беларуси
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 02:05
Фотокорреспондент из России Илья Питалев отпущен из следственного изолятора в Жодино Беларуси, рассказал посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, пишет "Лента.ру".
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