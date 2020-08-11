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В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 10:23
Отдел полиции по Советскому району УМВД РФ по городу Махачкала ищет троих дагестанцев, один из которых является преступником, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ОИОС МВД по региону.
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