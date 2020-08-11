ЗАМАНА - В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник

В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник

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11 августа, 2020. Вторник 10:23
В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник

Отдел полиции по Советскому району УМВД РФ по городу Махачкала ищет троих дагестанцев, один из которых является преступником, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ОИОС МВД по региону. 

В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник
Происшествия

Если у вас есть сведения о местонахождении разыскиваемых или у вас есть другие сведения, которые могут быть полезны для следствия, звоните по номерам: 99-42-24; 102. Подробнее можно прочитать тут.

 

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