В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник

Отдел полиции по Советскому району УМВД РФ по городу Махачкала ищет троих дагестанцев, один из которых является преступником, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ОИОС МВД по региону.

Если у вас есть сведения о местонахождении разыскиваемых или у вас есть другие сведения, которые могут быть полезны для следствия, звоните по номерам: 99-42-24; 102. Подробнее можно прочитать тут.